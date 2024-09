Die "Feste" mit Florian Silbereisen gehören zu den erfolgreichsten Shows im deutschen Fernsehen. Keine andere Samstagabend-Show im Ersten ist auch in der ARD Mediathek so erfolgreich wie die "Feste" mit Florian Silbereisen, vor allem auch in der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Die Sendungen werden im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks von der Produktionsfirma Jürgens TV produziert. Weitere Produktionspartner sind BR, WDR, die übrigen ARD-Medienhäuser über den Gemeinschaftsetat Unterhaltung sowie der ORF.