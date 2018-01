Die Hubschrauber-Cops

"Ja, ist erst mal ein bisschen ungewohnt" Tim (l.) ist mit seinen 34 Jahren einer der Jüngeren im Team. Er hat über 1.000 Flugstunden hinter sich. Einer seiner letzten Einsätze war die Suche nach einer vermissten Frau im Harz (Bild), die drei Tage währte. Danach stand bald die Prüfung auf dem neuen Helicopter an. Starten und Landen, Schweben und Wenden. Gar nicht so leicht mit einem knapp 1.600 PS-starkem Kraftpaket, stellt er beim Training am Flugplatz Schönebeck fest. Anmerken lassen will er sich wie immer nichts: "Ja, ist erst mal ein bisschen ungewohnt, wo man hier überall hingucken muss. Aber eigentlich ist es doch wieder einfach", sagt er nach den ersten Flugminuten im neuen Hubschrauber. Man muss es nehmen, wie es kommt und handeln! Auch wenn die Sicht beim Fliegen fehlt oder die Prüfung am Ende bei starkem Sturm stattfindet. Im Sommer zieht es Tim oft an Löderburger See - zum Wakeboard fahren mit mit seinem Kollegen Alex. Bildrechte: MDR/Mia Media