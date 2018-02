Annette, 45 Jahre, Züchterin und Musherin Annette, die ganztags in einem Steuerbüro arbeitet, widmet sich mit Leidenschaft und Liebe der Husky-Zucht. Schon ihre Eltern züchteten Jagdhunde. So weiß sie: Hundezucht ist eine Wissenschaft für sich. Und auch in diesem Jahr soll es Husky-Nachwuchs bei Familie Wagner geben.



Stefans und Ronjas Unerschrockenheit bewundert Annette. Zwar fährt sie auch mit dem Hundeschlitten, bevorzugt aber kleine Gespanne. Annettes Herausforderung in diesem Jahr: ein sechsköpfiges Hundeteam. Bildrechte: MDR/Foto: Henrik Flemming