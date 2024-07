Weil, so Michelle weiter, sie glaube, dass ein Mensch, der glücklich sei, auch normal mit anderen Menschen spreche. Die Kommentare, die sie beide bekommen hätten , seien zum Teil so schlimm gewesen, dass man sie gar nicht benennen könne. Jeder solle Kritik üben, doch auch das habe immer mit Respekt zu tun. "Ich sage immer: 'Die Würde des Menschen ist unantastbar.' Doch leider nicht im Netz. Ich hoffe, dass es dafür irgendwann eine Lösung gibt." Auf ihrem neuen Album "Flutlicht" sei ein Song für alle Hater: "Lieb mich oder lass es sein" .

Es sei jetzt einfach an der Zeit, aus dem Laufrad, in dem sie sich permanent befunden habe, herauszuspringen, an sich zu denken. "Ich möchte auch diese Reiserei nicht mehr, ich möchte nicht mehr am Ende des Jahres 100.000 Kilometer auf der Uhr haben, die ich im Auto verbracht habe. Ich möchte zu Hause sein, ein Zuhause haben. Und ich habe jetzt endlich ein Zuhause."