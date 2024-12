23. Januar 2024: Frank Farian

Am Anfang seiner Karriere sang Frank Farian noch selbst. Ende der 1960er Jahre landete er mit "Dana, My Love" einen ersten kleinen Erfolg. Bildrechte: picture alliance/dpa/Frank Farian | Milli Segieth

Ab Mitte der 70er Jahre widmete sich der Musiker der Produktion und gründete die Band Boney M., mit der er weltweit über 150 Millionen Tonträger verkaufte, darunter mehr als 60 Millionen Singles. Zu den bekanntesten Hits von Boney M. gehören "Rasputin", "Rivers of Babylon", "Daddy Cool" und "Ma Baker". "Mary‘s Boychild" erhielt als meistverkaufte Single aller Zeiten einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Frank Farian soll mehr als 800 Millionen Tonträger verkauft haben und galt zeitweise als international erfolgreichster deutscher Produzent.

10. Februar 2024: Johanna von Koczian

Ihre Karriere begann Johanna von Koczian in den 1950er-Jahren am Theater und bei Musicals später wurde zu einer der bekanntesten Schauspielerinnen des deutschen Nachkriegsfilms. Bildrechte: picture alliance/dpa/Horst Ossinger

Ihre erste große Filmrolle hatte sie 1957 in der Komödie "Viktor und Viktoria". Der ganz große Durchbruch gelang ihr in "Wir Wunderkinder" an der Seite von Hansjörg Felmy im Jahr 1958. In den 70ern gelang Johanna von Koczian der Durchbruch als Sängerin. Songs wie "Das bisschen Haushalt" wurden zu zeitlosen Hits und sind bis heute Kult.

15. Februar 2024: Tina Rainford

Mit ihrem großen Hit "Silver Bird" hinterlässt Tina Rainford, die mit bürgerlichem Namen Christa Zalewski hieß, ein musikalisches Erbe, welches noch in den Ohren vieler Schlagerfans präsent sein dürfte. Bildrechte: imago/Sven Simon

Produziert wurde das Lied von keinem Geringeren als Drafi Deutscher. Es wurde zu Tina Rainfords persönlichem Mega-Hit. "Silver Bird" landete 1976 auf Platz fünf der deutschen und der österreichischen Charts, in der Schweiz flog der "silberne Vogel" bis auf Rang zwei. Neben der deutschen gab es auch ein englische Version, welche sogar den Einstieg in die amerikanischen Country-Charts schaffte. 2016 erschien ihr letztes Album und erst vor einem Jahr war sie mit ihrem Hit "Silver Bird" noch einmal bei "Schlager-Spaß mit Andy Borg" zu Gast und ließ alle Schlagerfans in Erinnerungen schwelgen.

15. März 2024: Henry Valentino

Mit "Im Wagen vor mir" wurde Henry Valentino zur Schlagerlegende. In seinem größten Hit besang er eine Autofahrt, die er hinter einem jungen Mädchen verbrachte. Der Song machte ihn und seine Duett-Partnerin Uschi 1977 berühmt. Bildrechte: IMAGO

Das charakteristische "Rada rada radadadada" in seinem großen Hit ließ Henry Valentinos Stimme im ganzen Land bekannt werden. Doch viel mehr Erfolge feierte er als Mann im Hintergrund.

Die Liste der Künstler, für die er Lieder schrieb, war lang. So stammt etwa Howard Carpendales "Das schöne Mädchen von Seite eins" von Henry Valentino, genauso wie "Beiß nicht gleich in jeden Apfel" von Wencke Myhre und "Der alte Wolf" von Hildegard Knef. Ganze vier Songs von ihm gingen beim "Grand Prix Eurovision de la Chanson" ins Rennen.

20. Juni 2024: Eberhard Hertel

Der im Vogtland geborene Sänger startete seine Karriere erst mit Ende 30. 1976 sang sich Eberhard Hertel mit einem volkstümlichen Medley in der DDR-Talente-Sendung "Heitere Premiere" in die Herzen des Publikums. Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

Das war der Beginn seiner musikalischen Laufbahn. Eberhard Hertel gehörte schließlich zum festen Ensemble der Kult-Volksmusiksendung des DDR Fernsehens, dem "Oberhofer Bauernmarkt". Dort feierte 1985 auch seine damals sechsjährige Tochter Stefanie mit dem Lied "Ich wünsch' mir einen kleinen Teddybär" ihren ersten Fernsehauftritt.

Insgesamt hat Eberhard Hertel elf Alben veröffentlicht. Sein Letztes erschien vor fünf Jahren anlässlich seines 80. Geburtstages.

9. September 2024: Caterina Valente

Die 1931 in Paris geborene Caterina hatte ganz viel Musik im Blut. Ihr Vater war Akkordeonspieler und ihre Mutter, Maria Valente, einer der besten Musikclowns der Welt. Sie stand im Alter von fünf Jahren das erste Mal auf einer Bühne. Bildrechte: picture alliance / dpa | Wöstmann