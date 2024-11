Beim Style habe ich alles ausprobiert, was es so gibt. Blonde Strähnchen zum Beispiel, da gibt es so schlimme Bilder von mir. Ich frage mich: 'Warum hat denn damals keiner etwas gesagt?'

Offenbar passte Alexander Klaws mit seiner Frisur immer ganz gut in den jeweils angesagten Haartrend. So langes Haar wie als Darsteller des Tarzan hatte der Sänger jedoch nie. Und jetzt wird er diese Haarpracht erneut tragen. Denn Alexander kehrt nach 15 Jahren zurück in die Hauptrolle des Musicals Tarzan. 2025 wird er wieder als tapferer Dschungelheld auf der Bühne stehen. Mit dem wohl bekanntesten Song daraus, geschrieben von Phil Collins, hat er vor kurzem das Fernsehpublikum begeistert. In der Beatrice Egli Show präsentierte er gemeinsam mit Musical-Darstellerin Judith Caspari die deutsche Fassung von "You'll be in my heart"/"Dir gehört mein Herz".