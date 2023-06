Alvaro Soler tritt im Juni 2022 erstmals mit Melanie Kroll bei einem Event in Berlin auf. Bildrechte: IMAGO / Future Image

Im Juni vergangenen Jahres zeigten sich Sänger Alvaro Soler und das Model Melanie Kroll erstmals gemeinsam als Paar bei einem Event in Berlin. Vor Melanie war die Spanierin Sofia Ellar die Frau an der Seite des "La-Cintura"-Interpreten. Nach der Trennung vor mehr als einem Jahr machte Alvaro dann seine Liebe zu dem Model Melanie Kroll öffentlich. Ihr widmete er auch seinen Song "Muero". Vor wenigen Wochen gestand der Sänger in einem Interview mit dem "Stern":