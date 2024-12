Sie kennen sich seit 30 Jahren, doch gefunkt hat es erst jetzt. Daniela Alfinito (53) und ihre neue Liebe Thorsten (47) verbindet eine ganz besondere Love-Story: "Wir waren früher in der gleichen Clique", verrät die Schlagersängerin jetzt der BILD-Zeitung. Der Kontakt riss zwar nie ab, doch Liebe entstand in all den Jahren nicht.

Auf einer Kirmes in ihrer hessischen Heimat sehen sich die beiden jedes Jahr wieder: "Wir treffen uns immer zum Frühschoppen und machen ein Foto", erzählt Thorsten dem Blatt. So auch in diesem Jahr. Mit dem Unterschied, dass der Frühschoppen bis in die späten Abendstunden angedauert hatte.