Andrea Berg genießt ihre Zeit und fühlt sich aktuell pudelwohl. Im Interview mit dem ARD-Magazin BRISANT sagt sie: "Irgendwie bin ich jetzt 58, aber es fühlt sich total gut an. [...] Jedes Alter ist toll…" Doch dann stockt die Sängerin und überlegt: "Ich bin doch überhaupt erst 57 oder bin ich schon 58?" Die Auflösung: Andrea Berg wurde im Januar 1966 geboren, ist also 58. Doch die Zahl ist am Ende auch egal, die Sängerin nimmt es sowieso mit einer großen Portion Gelassenheit.

Ich bin inzwischen auch so gechillt, dass ich denke: Ist doch geil! Ich kann das immer noch erleben. Manchmal sage ich: ‚Was macht denn eure Oma heute Abend?‘ Und ich gehe auf die Bühne und ziehe mir die Glitzerstiefel an. Es ist doch der Hammer.

Und genau dafür lieben sie ihre Fans: Für ihre Gelassenheit und Bodenständigkeit. Wie auch zuletzt wieder bei ihrem legendären Heimspiel-Konzert . In ihrer Wahlheimat Aspach feierte sie nun schon zum 17. Mal ein Musikfest der besonderen Art, direkt vor ihrer Haustür. Mehr als drei Stunden begeisterte sie ihre Fans mit ihrer Musik und man sah ihr an: Genau daraus schöpft die Sängerin ihre Kraft und Motivation.

Doch auch wenn das Alter auf der Bühne überhaupt keine Rolle spielt, für ihre Tourneen gönnt sich die 58-Jährige dann doch etwas Komfort: "Ich hab jetzt so 'nen Bus wo wir alle zusammen fahren und wo man schlafen kann während der Fahrt", verrät sie. "Das ist, wenn man älter wird, für den Rücken richtig gut. So komme ich dann morgens ausgeschlafen an, in der nächsten Stadt."