Andrea Berg liebt die Bühne und ihre Fans. Kraft für dies alles tankt sie jedoch zu Hause, bei ihrer Familie. Auch im aktuellen Interview mit der Bild-Zeitung sagt die Erfolgs-Sängerin: "Meine Familie ist das Beste, was ich habe." Die 58-Jährige lebt gemeinsam mit ihrem Ehemann Ulrich Ferber und ihrer Mutter Helga Zellen in Kleinsaspach bei Stuttgart. Zur Familie gehören außerdem Andrea Bergs Tochter Lena-Maria und Ulrich Ferbers Sohn Andreas Ferber, der mit Schlagersängerin Vanessa Mai verheiratet ist.



Als Andrea Berg 1998 ein Kind erwartete, fürchtete ihr damaliger Manager, Eugen Römer, dass die gerade an Fahrt aufnehmende Karriere der Sängerin darunter leiden könnte, wenn die Plattenfirma erführe, dass die Sängerin ein Kind erwartet.