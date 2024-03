"Die Würde des Menschen ist unantastbar – bis zuletzt!": Das ist der Leitspruch der Mitarbeiter/-innen der Einrichtung für Menschen in ihrer letzten Lebensphase in Krefeld, das 2004 gegründet wurde. In dem Hospiz werden Menschen jeden Alters, die eine lebensbegrenzende Erkrankung haben und im letzten Stadium eine palliative Versorgung benötigen, begleitet.

Hospiz-Gründungsschirmherrin Andrea Berg hat jetzt anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Hospizes eine Spende von 20.000 Euro an die Hospiz-Stiftung Krefeld übergeben. Das Geld stammt aus dem Erlös ihrer exklusiven Fanclub-Kalender-Edition 2024 und einer privaten Spende der Sängerin.

Es ist unwahrscheinlich wichtig, dass wir in Krefeld gemeinsam diese Einrichtung aufgebaut haben und dass es gelungen ist, in 20 Jahren schon vielen Menschen ein würdevolles Leben bis zum letzten Tag zu ermöglichen. Andrea Berg Lokalklick.de

Bildrechte: IMAGO / Günther Ortmann Andrea Berg begleitet die Hospizarbeit in Krefeld seit der Gründung 2004. Die Sängerin besucht das Haus regelmäßig und verbringt Zeit mit seinen Bewohnern. Sie habe in den Gesprächen mit den Gästen schon viele berührende Momente erlebt. Das nehme sie für sich mit, wenn sie wieder in ihr Berufsleben zurückkehre, sagte sie im Interview mit Lokalklick.de. "Ich freue mich auch sehr, dass meine Fans mein Engagement für die Hospiz-Arbeit seit vielen Jahren in so toller Weise unterstützen. Dafür sage ich von Herzen DANKE!“, so die Sängerin. Der Vorsitzende der Hospiz-Stiftung Krefeld, Prof. Besser dankte Andrea Berg für ihre Unterstützung und dafür, dass sie das Thema immer wieder anspreche:

Über die monetäre Hilfe hinaus erreicht sie es durch ihr persönliches Engagement, dass sich die Menschen mehr mit dem Thema Hospiz beschäftigen. Das wird so aus der Tabu-Zone geholt. Prof. Roland Besser Lokalklick.de

Andrea Berg weiß, was es bedeutet, schwerstkranke Menschen zu pflegen. Die erfolgreiche Sängerin arbeitete vor ihrer Musik-Karriere als Krankenschwester, dabei auch in der Palliativmedizin. Im November 2008 wurde Andrea Berg für ihr langjähriges Engagement für die Hospizarbeit mit dem Verdienstkreuz am Bande geehrt.