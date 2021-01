Neues Album Andrea Berg zeigt uns ihre schönsten Liebeslieder

Im vergangenen Jahr machte Andrea Berg ein überraschendes Statement . In einem Interview mit der GALA sagte sie: "Ich bin von Männern richtig nach Strich und Faden belogen und betrogen worden." Wenn man einer solchen Erkenntnis etwas Gutes abgewinnen möchte, dann, dass Künstlerinnen wie Andrea Berg auch aus schlechten Erfahrungen kreative Energie schöpfen und so schob sie hinterher:

Doch noch lange vor dem großen Liebeskummer steht die Phase des glücklichen Verliebtseins und auch darüber hat Andrea Berg unzählige Hits. Grund genug für sie, ein Album mit ihren schönsten Liebesliedern zu veröffentlichen. Am 5. Februar erscheint das Album mit dem Namen "In Liebe" und das soll ein besonderes Liebesbekenntnis an ihre Fans sein.