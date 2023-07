Die Sängerin Andrea Berg ist dafür bekannt, dass sie bodenständig geblieben ist und kein Blatt vor den Mund nimmt. Als ein RTL-Reporter sie kurz vor einem ihrer Heimspiel-Konzerte am Wochenende gefragt hat, wie sie es hinbekommt, so fit und schlank zu sein, antwortet Andrea:

Andrea Berg bei einem Fernseh-Auftritt Bildrechte: IMAGO / Bildagentur Monn

15 Prozent Körperfett habe sie, so Andrea weiter. Und das, wofür sie so hart trainiert hat, das zeigt sie auch bei ihren Auftritten. Die Kostüme für die "Heimspiel"-Konzerte in diesem Jahr hat die Chefdesignerin der Tanzshow "Let's Dance", Katja Convents, entworfen, dann wurden sie für Andrea Berg maßgeschneidert. Ganz wichtig bei den Outfits, es muss viel Bein zu sehen sein.