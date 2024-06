"ER kommt! DIE SENSATION auf der Tour 2024", schreibt Andreas Gabalier auf seinem Instagram-Kanal. Mit "ER" ist niemand geringeres gemeint als Baywatch-Star und "Looking for Freedom"-Sänger David Hasselhoff , den sich der Volks-Rock'n'Roller für sein Konzert im Münchner Olympiastadion an die Seite holt.

Vor zwei Jahren machte der Schlagersänger in München bereits Schlagzeilen: Denn als fast 100.000 Fans zu seinem Song "Volks-Rock'n-Roller" mithüpften, bebte die Erde. Das Ganze will der 39-Jährige anscheinend in diesem Jahr noch toppen. Denn "The Hoff" wird bei Gabaliers Konzert in München als Vor-Act auftreten. Darauf ist Andreas besonders stolz, wie er gegenüber der BILD bekräftigt: