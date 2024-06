Seit 40 Jahren auf der Bühne und im Rampenlicht, da würde manch einer vielleicht so langsam an den wohlverdienten Ruhestand denken. Nicht so Schlagersänger Andy Borg, denn für ihn ist die Bühne sein Lebensmittelpunkt. "An den Ruhestand denke ich überhaupt nicht", betont der Schlager-Entertainer.

Gesundheit sei für ihn trotz eines privilegierten Lebens am wichtigsten. Gleich danach komme für ihn das persönliche Familienglück, "dass man einen Partner oder eine Partnerin an seiner Seite hat, der oder die einem das Fundament bildet. Und das ist ganz, ganz wichtig", betont Familienmensch Andy.

Auf die Frage hin, wie lange das jetzt mit der Musik noch gehe, erwidert er: "Ich habe nie gedacht, dass es so lange geht. Ich bin nicht ausgebildet, ich bin nicht der Übersänger, aber die Leute mögen das, was ich mache, sind zufrieden mit dem, was ich mache. Und ich auch."

Und die eigene Zufriedenheit ist ja erwiesenermaßen der Schlüssel zum Erfolg. Dicht gefolgt von einer positiven Lebenseinstellung und viel Humor. Und den beweist Andy immer wieder in seiner eigenen Sendung "Schlagerspaß". Denn Schlager soll die Menschen glücklich machen und Freude bringen.

Trotzdem sei Schlager für ihn nicht nur Comedy, sondern spreche auch oft ernste Themen an, wolle Gefühle und Geschichten vermitteln. Das sei das Schöne am Schlager. "Das Publikum sucht sich das, was es gerade in diesem Moment braucht. Ich bin jetzt 63 Jahre jung und ich behaupte, dass es für jeden Menschen, für jede Situation im Leben das richtige Lied gibt. Und das ist gut", so das Schlager-Urgestein.