So kam Andy Borg zu seinem Künstlernamen

Er habe an zahlreichen Talent-Wettbewerben teilgenommen, dann habe er in der ORF-Sendung "Die große Chance" auftreten dürfen. Dort sei er von Produzent Kurt Feltz, der auch mit Peter Alexander und Caterina Valente gearbeitet hatte, entdeckt worden. Dieser habe ihm geraten, sich einen Künstlernamen zuzulegen.

Bildrechte: IMAGO / HOFER

Feltz habe dann in der Familie des Sängers nach "brauchbaren" Namen gesucht und sei bei der Mutter des jungen Musiker, "Inge-borg" hängen geblieben. Außerdem sei der Name "Borg" in den 70er- und 80er-Jahren "In aller Munde" gewesen, da Tennisspieler Björn Borg damals 109 Wochen lang die Weltrangliste angeführt habe. Aus seinem Vornamen Andreas sei "Andy" geworden, "weil’s internationaler klingt", so der Schlagers-Spaß-Moderator.