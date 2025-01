Nach den Konzerten, so Joey weiter, habe John dann noch als DJ für das Publikum Musik der Kellys aufgelegt. Hunderte junge Menschen hätten dann noch bis um zwei Uhr morgens zur Kelly-Musik getanzt. Und nicht nur für die älteren Kellys waren die Aufenthalte in Warnemünde sehr schön. Wie Kathy Kelly in der Doku erzählt, hätten die Kelly-Kinder, also Angelo, Maite und Paddy, in Warnemünde Freunde gefunden, die sie jedes Jahr wieder getroffen hätten. Angelo traf im Juli 1991 zum ersten Mal Kira Harms. Die Tochter des Bürgermeisters war drei Jahre älter als er und "drei Köpfe größer", so Angelo in einem Interview mit der Ostseezeitung. In diesem Jahr habe er sie einfach nur nett gefunden, ein Jahr später habe es anders ausgesehen. "Ich war hin und weg. Ich wusste, das ist für mich die Frau."