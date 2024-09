Helen Kelly strahlt über beide Ohren und sie hat allen Grund dazu. Die 21-jährige Tochter von Angelo Kelly hat ihren Abschluss geschafft. Auf Instagram postet sie dazu Bilder mit dem typischen College-Hut und der dazugehörigen Robe. Helen hat jetzt einen Bachelor-Abschluss in Kostüm-Produktion in der Tasche:

Ich hab's geschafft! Letzte Woche habe ich endlich meine Uni abgeschlossen [...]. Ich bin allen, die diese Reise so wunderbar gemacht haben, ewig dankbar.

In der Kelly Family war die Freude über diese tolle Nachricht groß. So kommentierten ihre Tanten Patricia und Kathy Kelly genau so wie ihre Onkel Jimmy und Joey Kelly das Posting und beglückwünschten sie. Auch ihr großer Bruder Gabriel, der sich gerade auf Reisen befindet, freute sich mit seiner Schwester.