Am liebsten, so Angelo, würde er für die Frauen das Tor öffnen. Mit seiner Musik erreicht er das, wenn auch nur für einen kurzen Moment. Die inhaftierten Frauen dürfen bei seinem Soundcheck dabei sein. Das Konzert auf dem Innenhof des Frauengefängnisses Vechta ist dann allerdings nur für die Gäste von "draußen". Für die in Vechta einsitzenden weiblichen Gefangenen ist der Tag von Angelo Kellys Konzert ein ganz besonderer. Marie (Name geändert) hat sich für den Soundcheck extra schick gemacht.