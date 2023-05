Hochzeitsbild von der kirchlichen Trauung im vorigen Sommer. Bildrechte: dpa

Bereits zur Hochzeit am 30. Juli 2022 hatte Anita vom Schlagerduo "Geschwister Hofmann" nicht nur Verwandte und Freunde, sondern auch Fans eingeladen. An diesem Tag wurden die Sängerin und der Radiomoderator Christian Filip in Meßkirch, dem Heimatort von Anita, kirchlich getraut. Rund 540 Gäste, die Hälfte davon Fans des Duos "Geschwister Hofmann", feierten gemeinsam mit der 45-Jährigen und ihrem 48-jährigen Mann.