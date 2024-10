Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | RENE TILLMANN

Hinter ihrem Song "Behind Blue Eyes" steckt die persönliche Geschichte der Londonerin. "No one knows what it's like, to be the bad girl, to be the sad girl", singt sie. "Niemand weiß, wie es ist, das böse Mädchen, das traurige Mädchen zu sein." Niemand könne hinter ihre blauen Augen schauen und wirklich wissen, was sie fühlt. Der Songtext reflektiert, wie es Anna ergangen sein mag, wenn die Medien über das Verhältnis ihrer Eltern als "Besenkammer-Affäre" berichtet haben. In der Dokumentation "Absolut Anna Ermakova" sagte sie über ihre Kindheit, dass sie sich oft gewünscht habe, einfach aus einer 'normalen Familie' zu kommen.