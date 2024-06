"Something stupid" heißt die berühmte Nummer von Carson Parks, die Frank Sinatra und seine Tochter Nancy 1967 zum Superhit machten. Auch Robbie Williams und Nicole Kidman glänzten Anfang der 2000er-Jahre mit dem Song. Nun hat sich "Let’s Dance"-Gewinnerin Anna Ermakova an das Lied herangetraut und sich dazu keinen geringeren als Duett-Partner ausgewählt als Schlagersänger und Entertainer Florian Silbereisen .

Gemeinsam hatten die beiden das Liebeslied schon im März bei "Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen" präsentiert. Anna lud den damals unvorbereiteten Florian ein, das Lied gemeinsam mit ihr zu singen. Weil die Nummer beim Publikum so gut ankam, sind beide ins Studio gegangen und haben den Song aufgenommen. Die Single wurde vergangenen Freitag, am 31. Mai, veröffentlicht. Anna überzeugt darin mit ihrer tiefen, kraftvollen Stimme und Florian harmoniert stimmlich perfekt mit der 24-Jährigen, die zuletzt auch mit einem Cover des bekannten "Son of a Preacher Man" von Dusty Springfield auf der Bühne stand.

Am 8. Juni zeigt sie allen Fans auch bei Florian Silbereisens "Schlagerbooom Open Air" in Kitzbühel, was in ihr steckt, denn dort ist sie bereits als Act bestätigt. Das Publikum darf also gespannt sein, ob die beiden mit ihrem Duett einen romantischen Auftritt hinlegen werden. Anfang August soll dann übrigens auch Annas erstes eigenes Album "Behind Blue Eyes" erscheinen.