Im Interview mit der Bild-Zeitung sagt die 23-Jährige, dass natürlich einige der Text-Passagen einen Einblick in ihre verletzlicheren, intimeren Gefühle geben. "Es war nicht leicht, mit dem ganzen Presse-Rummel um die intimen Details des Treffens meiner Eltern aufzuwachsen, ohne dass meine Perspektive oder meine Gefühle in dieser Angelegenheit wirklich berücksichtigt wurden, seit ich ein kleines Kind war.", so Anna. Veröffentlicht wird "Behind blue Eyes" mit Anna Ermakowa am 12. Januar 2024.