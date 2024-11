Im Jahr 2010 wurde Anna-Maria Zimmermann bei einem Hubschrauberabsturz schwer verletzt. 17 Tage lang lag sie in einem Koma, ihre Überlebenschancen standen schlecht. In der Show "Sing meinen Schlager" erzählte Anna-Maria Zimmermann nun, welchen unkonventionellen Weg die Mediziner wählten, um sie zurück ins Leben zu holen: "Irgendwann haben die Ärzte zu meinem damaligen Freund gesagt: 'Vielleicht hilft Musik'", so die Sängerin.



Ihr heutiger Ehemann Christian spielte ihr daraufhin "Du bist mein Glück" in Endlosschleife Tag und Nacht vor – mit Erfolg!