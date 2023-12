17 Tage Koma, viele Narben und ein gelähmter linker Arm: Das war die Bilanz von Anna-Marias Unfall vor nunmehr 13 Jahren. Dieser warf nicht nur ihr ganzes Leben aus der Bahn, sondern beendete vorerst auch ihre Gesangskarriere, die zu dem Zeitpunkt, fünf Jahre nach ihrer DSDS-Teilnahme, so richtig in Schwung kam.

Die eigene Selbstsicherheit wiederzuerlangen war für die Sängerin dennoch schwer und hat sie viele Auftritte gekostet. Trotz des Zuspruchs ihrer Fans wollte sich der Glauben an sich selbst bei Anna-Maria nicht so richtig einstellen.

„Menschen sind auf mich zugekommen und haben mich in die Arme genommen. Sie haben gesagt: ‚Ich bin so froh, dass du wieder da bist‘“. Trotzdem hätten die Selbstzweifel der jungen Frau immer wieder eingeredet, ihre Fans könnten es ganz schlimm finden, dass sie nun die ersten Jahre mit einer Armbinde auftreten müsse. Sie hätte das Gefühl gehabt, nicht „perfekt“ zu sein. Heute weiß sie rückblickend: „Es hat die Leute nicht interessiert. Die Leute brauchen kein ‚Perfektsein‘. WIR müssen nicht perfekt sein!“

Anna-Maria hätte sich selbst in Nicole wiedererkannt und festgestellt, dass es bei Nicole ähnlich war wie bei ihr selbst. „Wir sind beide nicht so die Frauen, denen alles so zu Füßen gelegt worden ist. Ich glaube, wir beide mussten in unserer Karriere, in unserem Leben, immer wieder kämpfen. Und ich glaube, das verbindet uns einfach.“



Anna-Maria konnte sich in Nicoles Worten sehr gut wiederfinden, denn auch Nicole hatte es mit Selbstzweifeln und Angst zutun gehabt. „Ich glaube, diese Gefühle hatte Nicole auch. Dass man sich seinem eigenen Körper eine Zeit nicht mehr wohlgefühlt hat, dass man zu sich zurückfinden musste. Und ja, das verbindet uns.“