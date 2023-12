Auf seiner Instagram-Seite gab Bata Illic am 30. November 2023 bekannt, dass er aufgrund eines Unfalls operiert werden musste und aktuell noch im Krankenhaus liege. Genaueres zur Art des Unfalls oder seiner Verletzung teilte er bisher jedoch nicht mit. Der Tourstart von "Die klingende Bergweihnacht", welche am 01. Dezember 2023 beginnt, muss nun also ohne den Sänger stattfinden.