Ende letzten Jahres mussten sich die Fans um den Sänger sorgen. Bata Illic war gestürzt, musste an der Hüfte operiert werden und Auftritte absagen. Doch bereits Ende Januar 2024 meldete sich der Sänger zurück. Er sei wieder vollständig genesen und freue sich darauf, wieder für seine Fans singen zu dürfen. Das teilte er auf seinem Instagram-Account mit. Am 30. September wurde der "Michaela"-Interpret 85 Jahre alt, an einen Bühnenabschied denkt er nicht.

Man fragt mich immer wieder: 'Wie lange willst du noch singen?' Ich sage: 'Bis zum Ende.' Bata Illic Gelnhäuser Tageblatt

Mein Leben besteht aus uns beiden, also aus meiner Frau und mir, und unserer Kunst, der wir beide nachgehen. Ich würde mich freuen, wenn wir gesund bleiben und noch viele Jahre so zusammenleben können. Das wäre das beste Geschenk für uns beide. Bata Illic web.de

Dann, so Bata, könne man sagen, es habe sich gelohnt, zu leben. "Und natürlich wünsche ich mir, dass wir auf der Welt wieder mehr Frieden finden."