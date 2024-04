In der Annahme, dass eine neue Folge ihres Podcasts "Egli Extrem" gedreht wird, besuchte Beatrice mit ihrem Kamerateam eine Frau, die berichtet hatte, dass es in ihrem Haus spukt. Auch ein Geisterjäger und sein Assistent waren mit von der Party. Zunächst sah die Sängerin alles ziemlich locker, als jedoch der Wasserhahn plötzlich anging, ein Bild von der Wand fiel und dann auch noch ein Feuer im Kamin entfacht wurde, ohne dass jemand der Auslöser war, verschwand das Lächeln auf dem Gesicht der Sängerin. Als auf dem gefilmten Material dann auch noch verstorbene Mann der Dame das Hauses als "Geist" zu sehen war, fragte Beatrice schließlich die Witwe:

Es kann uns doch nichts passieren, ihr Mann war doch in Frieden mit ihnen?

Bildrechte: ARD-Mediathek | "Verstehen Sie Spaß?"

Schließlich erblickte Beatrice nach Stunden der Geisterjagd im Spiegel Barbara Schöneberger im Geisteroutfit. Ein letztes Mal ein erschrockener Schrei der Sängerin und dann war der Spuk vorbei.

In der "Verstehen Sie Spaß?"-Ausgabe sagte Beatrice Egli später zu Barbara Schöneberger: "Es war schon heftig und es waren ja mehrere Stunden. Wenn man das so sieht, fragt man sich, warum habe ich das überhaupt mitgemacht. Ich dachte, wenn die das auf Video haben, wird es so sein. Gleichzeitig dachte ich aber auch, die haben einen Vollschaden."

Auch auf ihrer Instagram-Seite postet Beatrice ein Video von der Geisterjagd und kommentiert: