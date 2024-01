Die Entscheidung sei ihr nicht leichtgefallen, teilte sie der dpa mit: "Ich bin nämlich 76 Jahre unfallfrei gefahren, und damit möchte ich weiter angeben können," so die nun Sängerin. Sie sei aber nicht mehr auf das Auto angewiesen, sondern nutze das Internet, um einzukaufen, sowie eine Nachbarschaftshilfe, wenn sie mal zum Arzt müsse, erzählte sie weiter.

Eine geborene Entertainerin

Bildrechte: IMAGO / United Archives Die gebürtige Schwedin hatte in den 1950er Jahren große Karriere in Deutschland gemacht. Zuvor hatte sie allerdings bereits erste Erfahrungen in der Musikbranche in den USA gesammelt, wo sie als Jazz-Sängerin auftrat.



Nach dem Abstecher in die USA kam sie jedoch nach Deutschland, welches ihre Wahlheimat wurde. Mit Hits wie "Bella Bimba", "Die Gipsy Band", "Aber nachts in der Bar" und "Zwei Herzen im Mai" sang sie sich in die Herzen der Deutschen.

Bildrechte: IMAGO / United Archives Es sollte jedoch nicht nur bei der Schlagerkarriere bleiben: Ab 1954 begann Bibi Johns in verschiedenen deutschen Kinofilmen zu schauspielern. In den 60ern und 70ern moderierte sie zudem verschiedene Fernsehprogramme. Eine wahre Allround-Entertainerin.



Zeitweise versuchte sie sich auch als Malerin, stellte surrealistischen Gemälde in Galerien aus. Heute aber hat Bibi Johns den Malerpinsel - ebenso wie die Musik - an den Nagel gehängt. Sie habe ihre Leidenschaften über Jahrzehnte ausleben können. "Und es ist besser, rechtzeitig aufzuhören - ehe die Leute sagen: 'Jetzt soll sie mal aufhören'," so die Rentnerin.

"Ich bin nicht mehr 90, und das spüre ich"

Fast ein Jahrhundert Leben hat sie hinter sich – ein besonderes Geschenk, wie sie findet: "Das ist ja schon sehr besonders. Ich bin sehr dankbar, dass ich dieses hohe Alter erreichen durfte."



Gesundheitlich fühle sie sich noch fit. Sie führt ihren Haushalt selbstständig und nutzt seit 27 Jahren einen Computer. In ihrem Wohnort Pullach bei München, wo sie seit über 60 Jahren lebt, schätzt sie die Unterstützung der Nachbarschaftshilfe.

Es geht mir gut, das ist klar. Ich bin aber nicht mehr 90, und das spüre ich. Bibi Johns dpa

Anlässlich ihres Geburtstags plane sie jedoch keine große Feier, wie noch zu ihrem 90. Geburtstag. Angesichts der globalen Krisen würde sie sich dabei nicht wohl fühlen. "Es gibt so viele Menschen, die hungern und frieren müssen, die Angst vor Bomben haben müssen. Da würde ich mich nicht gut fühlen zu feiern," erklärt sie. Stattdessen möchte sie aber eine soziale Organisation mit einer Spende unterstützen.

Obwohl sie allein lebt, wird sie an ihrem Ehrentag nicht einsam sein, da sie viele Glückwünsche per Telefon und E-Mail erhalten wird. Sowohl in Deutschland als auch in ihrer Heimat Schweden habe sie noch viele Freunde, zu denen sie engen Kontakt pflege.

Im Jahr 2023 hat sie zudem ihre Autobiografie mit dem Titel "Bibi Johns - erstens kam es anders und zweitens als ich dachte" abgeschlossen. Darin blickt sie auf ein vielschichtiges und langes Leben zurück.