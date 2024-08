Ich habe so viele Zuschriften bekommen von jungen Menschen, die mir gesagt haben: 'Danke, dass du so einen Song gemacht hast und danke, dass wir jetzt den Mut haben, unseren Eltern Bescheid zu sagen, wie wir leben möchten.'

Auch heutzutage finden viele Menschen noch nicht den Mut, zu ihrer Sexualität zu stehen. Für Schlagersänger Christian Lais galt das bis zum vergangenen Jahr ebenso - zumindest in der Öffentlichkeit. Anlässlich seines 60. Geburtstages überraschte Christian Lais seine Fans jedoch mit seinem Coming Out. Was bis dahin nur wenige wussten: Er war bereits seit 22 Jahren mit seinem Partner Ernst Lacoste zusammen. Dieser spielte dann sogar im Video zum Song "Anders" mit.