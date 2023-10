Christian Lais war gerade in den Karibik-Urlaub geflogen, als ihn die schreckliche Nachricht ereilte: Seine Mutter sei gestorben. Der wohl schlimmste Moment, den sich Kinder ausmalen können – ganz egal, in welchem Alter.

Christian Lais glaubt nicht an Zufälle. Bildrechte: IMAGO / CHROMORANGE

Eine Aussage, die den 60-jährigen geschockt und grübelnd zurücklies. Er sei am nächsten Tag nach Frankfurt geflogen und hätte da übernachtet. Ihn hätten die Worte seiner Mutter Christa so sehr beschäftigt, dass er sie am nächsten Morgen noch einmal anrief und ihr seine Sorgen mitteile. „Da sagt sie zu mir am Telefon: ‚Es ist alles okay, Junge, ich verabschiede mich jetzt. Wenn du zurückkommst, lebe ich nicht mehr.‘“