Matthias Reim hat sich auf die Bühne zurückgekämpft. Bildrechte: IMAGO / Joachim Sielski

Christin fügt hinzu, dass sie sehr stolz auf Matthias sei, weil er ein Stehaufmännchen sei und weil er jetzt sehr aufpasse, was gehe und was eben nicht. Im vorigen Sommer war der Sänger mit Ehefrau Christin Stark und Sohn Julian auf Tournee. Zunächst verschleppte Matthias Reim eine schwere Erkältung, dann kam eine Stimmband-Reizung hinzu und schließlich der Zusammenbruch. Nach einem Arztbesuch stand fest, dass sich der Musiker zu viel zugemutet hatte, dass er an einem Burnout litt. Zwei Monate musste der Vollblutmusiker pausieren, dann kehrte er allmählich in den Musikeralltag zurück. Nun ist der 65-Jährige wieder auf Tournee.