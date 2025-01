Denn die Sängerin wollte die Geschichte nicht unvollendet lassen. "Das war so eine große Liebesgeschichte, dass ich mir gedacht habe, das kann ich so nicht stehen lassen. Wenn zwei Menschen sich so sehr lieben, dann haben sie eine Chance verdient, es irgendwie, auch auf Umwegen, zu versuchen", resümiert die 35-Jährige. Sie bezeichnet ihre Liebesgeschichte als "Drama des Jahrhunderts".

Also haben wir gedacht, wir machen eine Trilogie daraus. Wir schreiben 'Sag wann', wir schreiben, 'Lass mich gehen'. Denn manchmal muss man gehen, um zurückkommen zu können. Und das muss auch nicht immer alles leicht sein. Das ist okay. Wenn es Liebe ist, findet es einen Weg. Und dafür steht 'Dich zu lieben'.

Matthias sei nicht nur ihr Mann, sondern auch ihr Produzent, der Christins Ideen, ihre Demos und Texte zu etwas Ganzem forme. "Ihr müsst euch vorstellen, ich renne mit einem Zettel dahin und sage: 'Das ist meine Idee, lass uns einen Lovesong schreiben und lass uns das zusammenmachen'. Und dann sitzen wir im Studio und er hat eine Gitarre in der Hand und ich sitze am Piano oder ich habe zuerst den Text oder er hat zuerst den Text", beschreibt die sympathische Sängerin die Zusammenarbeit mit dem "Verdammt, ich lieb dich"-Interpreten.

"Es ist ein gemeinsames Projekt, was wir zusammen ausarbeiten bis ins kleinste Detail. Und das ist magic. Es macht so viel Spaß!", schwärmt Christin. Und diese Freude an der Arbeit lässt sie ihre Fans immer wieder spüren, was ihre Musik so authentisch und gefühlvoll macht.