Daniela Alfinito war in Kroatien zum Videodreh für "Glühwürmchen". Dort habe sie schon mal einen Teil gedreht, erzählt sie, doch irgendetwas fehlte noch. "Wir haben gedacht: So ganz fertig ist es noch nicht, weil, es ist auch so ein bisschen ein Liebeslied und auch das Lieblingslied von Thorsten." Da lag die Idee natürlich auf der Hand: Thorsten sollte mitspielen. Also fragte Daniela, ob er sich das vorstellen könnte. Seine Antwort: "'Ja, überhaupt kein Problem!' Und dann haben wir das einfach gemacht." Die Bedingungen waren allerdings nicht ganz einfach.

Es war sehr kalt, als wir das aufgenommen hatten, aber es war so herzlich, so richtig schön.

Außerdem zu Gast in der Chartsendung: Sänger Olaf Berger. Er spricht mit Christin Stark darüber, wie es ist, an Heiligabend Geburtstag zu haben und verrät, wie er den Tag in seiner zweiten Heimat auf Mallorca verbracht hat. Der 61-Jährige kann mittlerweile auf eine 40-jährige Schlagerkarriere zurück blicken und hat seinen Weg im Buch "Es kommt so oder so" aufgeschrieben. Die Biografie könnt ihr mit Beginn der Sendung hier gewinnen.