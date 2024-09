Coco ist unsere Toypudel-Dame, deren größtes Hobby es ist, unsere Wohnung und unser Leben auf den Kopf zu stellen. Daniela Katzenberger vox.de

In der ersten Nacht, so die 37-Jährige, habe sie eine Absperrung aus Koffern gebaut, damit die Hündin nicht auf den weißen Teppich mache. Abgesehen davon sei sie wirklich sehr niedlich und flauschig. Tochter Sophia habe unbedingt einen Hund gewollt, so die 37-Jährige.

Bildrechte: IMAGO / imagebroker Der Toypudel gehört zu Rasse "Pudel" und ist davon der kleinste Vertreter. Er ist ein freundlicher Familienhund. In ihm unbekannten Situationen kann er jedoch ängstlich reagieren. Der Toypudel erreicht eine Schulterhöhe von 24 bis 28 Zentimetern und wiegt zwei bis vier Kilogramm. Er gilt als gelehrig und leicht erziehbar.

Bildrechte: imago images/Future Image Dass Sophia kein Geschwisterchen mehr bekommen wird, hatte Daniela Katzenberger vor kurzem die Öffentlichkeit wissen lassen. In einem Interview mit der Bild-Zeitung hatte die Reality-TV-Darstellerin offenbart, dass sie sich vor zwei Jahren sterilisieren ließ. Sie habe sich zu dem Eingriff entschlossen, da sie ein "traumatisches Erlebnis" beim Frauenarzt gehabt habe. Es seien viele Zysten in ihrer Brust festgestellt worden. Ihr Gynäkologie habe sie darüber informiert, dass die Einnahme der Pille durch die Hormone so etwas fördern könne. Er habe ihr dann eine Spirale zur Verhütung empfohlen. Das habe sie aber nicht gewollt und sich daher für eine Sterilisation entschieden.