Ich sage eigentlich aus Spaß: 'Die Privatsphäre beginnt bei der Klotür!' Aber, wenn ich darüber nachdenke, bei uns ist das so. Das Heiligste, was Menschen haben, die Geburt eines Kindes, war bei uns im Fernsehen.

Im August 2015 wurde die Tochter von Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger geboren. Im Kreißsaal dabei war auch ein Fernsehteam, das die Geburt filmte. Zu sehen war der Film am 29. September 2015 auf RTL II in der fünften Folge der Doku-Soap "Daniela Katzenberger - Mit Lucas im Babyglück". Die kleine Sophia war per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Die Kamera filmte den Bereich jenseits der OP-Abdeckung. Zu sehen sind Daniela Katztenbergers Gesicht und Lucas, der ihre Hand hält.