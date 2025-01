Bildrechte: IMAGO / BRIGANI-ART

John Kelly: "Wir hatten nicht viel, aber wir hatten einander" Das hatten die DDR und die Kelly Family gemeinsam

Hauptinhalt

31. Januar 2025, 15:28 Uhr

Die Kelly Family feierte in den späten 80er-Jahren in der DDR Erfolge, gab 1995 auf dem Schlossplatz in Berlin ein umjubeltes Konzert vor fast 80.000 Menschen. Im Osten Deutschlands, so die Kellys in der Doku "Die Kelly Family und der Osten" hätten sie sich zu Hause gefühlt. John Kelly erklärt in der Doku, warum.