Wie die Ehefrau des Sängers, Petra Kurucz-Schibilsky, der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, verstarb Michael Hansen am Samstag, den 15. Juli, nach wochenlanger Krankheit im Alter von 82 Jahren. Der Sänger sei nach Ostern an Corona erkrankt und mehrfach im Krankenhaus behandelt worden, so Kurucz-Schibilsky. Zuletzt sei er in einer Reha-Klinik in Wandlitz gewesen.

Michael Hansen und die Nancies

Michael Hansen und die Nancies - Aufnahme aus dem Jahr 1965. Bildrechte: IMAGO / Gueffroy Michael Hansen alias Klaus Schibilsky wuchs in Güstrow auf und spielte bereits als Kind Klavier, Gitarre und Bass. Er studierte Schiffsmaschinenbau und produzierte bereits während des Studiums 1966 seinen ersten Song "Spiel nicht mit dem Glück". Im selben Jahr nahm er den Künstlernamen Michael Hansen an. 1968 erreichte er im Schlagerwettbewerrb der DDR mit "Regen in der Nacht" und "Wer hat sie gesehn" gute Platzierungen. Um seinen Auftritten neuen Schwung zu geben, gründete Hansen Ende der 60er Jahre mit drei Tänzerinnen des DDR Fernsehballetts die Gruppe "Michael Hansen & die Nancies". Das Quartett sang unter anderem Folklore aus Lateinamerika und der damaligen UdSSR und feierte Erfolge im In- und Ausland.

Wir waren vor allem ein Begriff über die Augen: Wir sangen und tanzten. Michael Hansen Deutsche Presse-Agentur (Int. 2015)

Michael Hansen und seine Ehefrau Petra Kurucz-Schibilsky 2019. Bildrechte: IMAGO / Future Image 1976 heiratete Michael Hansen die Tänzerin Susanne von den Nancies. Sie starb 2008 an einem geplatzten Aneurysma, das Paar hat zwei Kinder. Nach 1990 produzierte Michael Hansen in seinem Tonstudio für Kolleg*innen wie Dagmar Frederic, Roberto Blanco, Gisela May und Regina Thoss. Außerdem komponierte er Musicals für Kinder. Im Juli 2017 heiratete Michael Hansen erneut.