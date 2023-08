Das Publikum in Gelsenkirchen ist in Feierlaune!

Das Publikum in Gelsenkirchen ist in Feierlaune! Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

Am Samstag, den 12. August um 20:15 Uhr, wird die knallbunte Schlager-Sommerparty im Ersten ausgestrahlt. Und wie es sich für eine ordentliche 80er-Jahre-Party gehört, gibt es auch viele Stars mit Hits aus den 80ern.

Alle weiteren Neuigkeiten vor, während und nach Show erfahrt ihr selbstverständlich hier bei "Meine Schlagerwelt". Für all diejenigen, die am Samstag nicht vor dem TV mitfeiern können, ist die Sendung nach der Ausstrahlung in der Mediathek abrufbar.