Kennengelernt hatten sich die beiden laut Bild vor 18 Jahren nachts um drei in einem Club auf Mallorca. Der Musiker, Sänger und Produzent war damals 51, Carina 21 Jahre alt. Über die erste Begegnung mit seiner Lebensgefährtin sagte Dieter Bohlen der Schweizer Illustrierten: "Damals in Cala Ratjada in den Club zu gehen und diese Frau anzusprechen, war die beste Idee meines Lebens". Auch im aktuellen Exklusiv-Interview mit der Bild-Zeitung schwärmt er: "Carina ist ein besonders warmherziger, lieber Mensch."