Simone Mecky-Ballack , Moderatorin und "Let’s Dance" -Teilnehmerin aus dem Jahr 2013 soll in dem Stück einige Tage nach der Premiere am 8. Mai Annika-Kärsten-Hoenig ablösen, berichtet die Bild-Zeitung.

An meiner Gesangskarriere arbeite ich noch. Jetzt muss ich die Texte lernen. Ich bin zwar eine Rampensau, aber ein wenig Schiss habe ich schon vor dieser Herausforderung.

Neben Simone Mecky-Ballack hat Ralph Siegel auch Stars wie Tim Wilhelm , Sänger der Münchener Freiheit , Dan Lucas , Gewinner von "The Voice Senior" und die erfahrene TV- und Musical Darstellerin Sonia Farke für sein Projekt engagiert.

Mit dem Musical, welches in seiner Geburtsstadt München aufgeführt wird, geht für den 78-jährigen Ralph Siegel ein Traum in Erfüllung, ist auf der offiziellen Webseite des Deutschen Theater München zu lesen. Viele große Hits des Musikers sind Teil der Aufführung und erzählen die Geschichte einer verbotenen Liebe. Vom 8. bis 19. Mai 2024 wird das Stück in der bayerischen Landeshauptstadt zu sehen sein.