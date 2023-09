Am 13. Oktober 2023 wird er nun erneut die große Gala in der Leipziger Mediacity moderieren. Traditionell werden bei der Show viele Medienvertreter und Stars erwartet. Neben einer großartigen Bühnenshow mit zahlreichen nationalen und internationalen Künstlern, dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auch auf große Überraschungen und emotionale Momente freuen. Ein Abend mit viel Musik und jeder Menge Glanz!

Schlagerfans könnten am Showabend übrigens noch weiteren Grund zur Freude haben: In diesem Jahr ist nämlich auch Schlagerstar Matthias Reim für die Goldene Henne in der Kategorie Musik nominiert. Weitere Kandidaten in dieser Rubrik sind: Johannes Oerding, die Band Silbermond, Udo Lindenberg & Rapper Apache 207 sowie Stargeiger David Garrett.