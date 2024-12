Das Schlagerpaar wünschte seinen Followern mit diesem Post "Frohe Weihnachten". Dass Bernhardinerhündin Ronja die ständige Begleiterin von Sängerin Michelle ist, wussten ihre Fans. Doch Bernhardinerwelpe Bonnie ist neu in der Familie. Über ihre Hündin Ronja sagte Michelle in einem Interview mit der Bild-Zeitung: "Ronja ist der bravste Hund der Welt. Ich nehme sie überall mit hin und fühle mich in ihrer Nähe einfach wohl."

Ronja ist seit 2020 an der Seite von Michelle. Die Sängerin hatte erst später erfahren, dass die kleine Hündin, die sie sich aus einem Wurf ausgesucht hatte, Ronja heißt. In dem Gespräch mit der Bild erzählte die Sängerin, dass dieser Name etwas ist, dass sie und ihre Hündin Ronja für immer verbindet. Michelle hatte 2009 durch eine Fehlgeburt im sechsten Monat ihre Tochter Ronja verloren. Zum Andenken an sie hat sich Michelle den Namen auf ihren Arm tätowieren lassen.