Der Song "Lieb mich oder lass es sein!", so Michelle vor kurzem im ARD-Mittagsmagazin, sei für alle Hater. Der Titel ist auf dem gerade erschienenen und laut Michelle letzten Album der Sängerin "Flutlicht". Der Longplayer entstand in Zusammenarbeit mit Michelles Verlobtem, Eric Philippi. In der Bild-Zeitung sagte die 52-Jährige über "Flutlicht", dass die prägendsten Abschnitte ihres Lebens in dem Album verarbeitet worden seien: "Von meiner Pflegefamilie bis zu Tabuthemen wie meinem Suizidversuch in dem Lied ,Gespräch mit Gott‘."