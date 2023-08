" In guten und schlechten Zeiten" – Fantasy -Sänger Martin Hein und Mela Rose sind nun auch kirchlich verheiratet. Noch im letzten Jahr musste das Paar eine geplante Feier nach ihrer standesamtlichen Trauung absagen . Kurz vorher hatte es einen Schicksalsschlag in der Familie der Braut gegeben. Völlig unerwartet verstarb der Vater von Mela Rose.

Doch nun war es soweit, nach der Zeremonie in der Kirche am Katschenberg in Kärnten luden die beiden Eheleute zu einer großen Feier ein. Mela Rose schwelgte nach dem Hochzeitstag auf Wolke sieben und ließ ihre Fans auf Instagram an ihrem Glück teilhaben: