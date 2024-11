Showmaster und Schlagerstar Florian Silbereisen schmeißt am 31. Dezember im Ersten nicht nur eine Silvester-Sause der Extraklasse – er und seine Gäste haben auch ganz viel großartige Musik im Gepäck beim Silvester-Schlagerbooom 2025 live – Die Wunderlichtershow! Der perfekte Weg also, um das alte Jahr zu verabschieden und das neue zu begrüßen!

Die Show soll eine einmalige Zugabe zum 30. Jubiläum der Feste-Shows werden, die Florian Silbereisen regelmäßig mit vielen Schlagerfans feiert. Bereits beim Schlagerbooom im Oktober startete der Ticketverkauf, mit DJ Ötzi, Alphaville und Inka Bause wurden auch schon die ersten großen Stars der Show verkündet. Beim Adventsfest der 100.000 Lichter verriet Florian Silbereisen nun die nächsten Schlagerstars, die an Silvester beim ihm auf der Bühne stehen werden und mit uns allen den Jahreswechsel feiern werden – und die haben es in sich: Andrea Berg und "Gute Laune-Garant" Andy Borg werden mit dabei sein, wenn Florian Silbereisen den Start ins neue Jahr einläutet und mit den Schlagerfans vor Ort und an den TV-Geräten eine riesige Party feiert!