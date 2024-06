Seit der ersten "Sommerfest"-Show am 2. Juni 1994 faszinieren die Feste-Shows mit immer wieder neuen Formaten, Locations und Events regelmäßig Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Nie zuvor wurde der Schlager so gefeiert wie beim "Schlagerbooom" oder bei den "Schlagerchampions". Die Shows haben den Schlager erneuert und neue Zielgruppen begeistert.

Am Samstag, den 8. Juni, feiert Florian Silbereisen mit vielen Stars nun die Jubiläums-Show. "Schlagerbooom Open Air - Die Stadionshow in Österreich" - natürlich um 20:15 Uhr, live im Ersten und in der ARD Mediathek.