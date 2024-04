Florian Silbereisen wurde im bayrischen Tiefenbach ganz in der Nähe von Passau geboren, hier wuchs er auch auf. In einem Interview mit dem ORF verriet er im vergangenen Jahr, dass er da wohne, "wo andere Urlaub machen", am Mondsee in Österreich. Dort habe man alles, was man braucht, betonte er, die Berge und die wunderschönen Seen.