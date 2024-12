Bildrechte: MDR FERNSEHEN

1985 kam die Schallplatte "Weihnachten in Familie" auf den Musikmarkt der DDR. Zur Platte entstand eine gleichnamige Fernsehsendung, die am 24. Dezember 1985 im Fernsehen der DDR ausgestrahlt wurde. Schlager-Sänger Frank Schöbel sang mit seiner damaligen Partnerin Aurora Lacasa und den gemeinsamen Töchtern Dominique und Odette Weihnachtsklassiker, jedoch auch neue Songs zum Fest der Liebe. Die Platte gilt als der meistverkaufte Amiga-Tonträger. Bis 2019 wurden über zwei Millionen Exemplare verkauft, die Interpreten erhielten 1988 dafür die "Goldene Amiga". Im Interview mit dem Berliner Kurier sprach Frank Schöbel jetzt darüber, worin er das Geheimnis des Erfolges von "Weihnachten in Familie" sieht.