Einen romantischen Heiratsantrag soll es nicht gegeben haben, verriet das Brautpaar schon vor einigen Wochen . Vielmehr sei es ein gemeinsamer Entschluss von Freddy Quinn und seiner langjährigen Partnerin Rosi (64) gewesen. Am Dienstagnachmittag (02. Mai 2023) läuteten für die beiden die Hochzeitsglocken.

Ganz in der Nähe zu Freddys Wahl-Heimatstadt Hamburg gingen sie den Bund der Ehe ein. Obwohl es für den Schauspieler und Sänger ("Junge, komm bald wieder") eine Premiere vor dem Traualtar war, so blieb der 91-Jährige laut BILD-Zeitung auch auf dem Standesamt noch ganz der Entertainer und scherzte mit der Standesbeamtin:

Sänger Freddy Quinn während eines Auftritts. Bildrechte: imago/MAVERICKS

Nur 25 Freunde und Verwandte sollen bei der Trauung dabei gewesen sein. Im Anschluss ging es für die Festgesellschaft in ein schickes Restaurant im Hamburger Stadtteil Poppenbüttel. Den Abend ließ das Brautpaar noch gemütlich zu zweit ausklingen und auch Flitterwochen stehen nicht an, verriet die Braut Rosi: "Bei uns zieht wieder der Alltag ein. Wir kennen uns so lange. Unsere Hochzeitsnacht feiern wir gemütlich vor dem Fernseher."